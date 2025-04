De Chiesa pessimista su Brignone: “Tornerà la vera Federica tra 2 anni. Ai Giochi senza allenamento?”

Federica Brignone si appresta a iniziare un lungo periodo di riabilitazione dopo l’operazione a cui si è sottoposta un paio di giorni fa in seguito all’infortunio rimediato ai Campionati Italiani di sci alpino. La caduta occorsa nella seconda manche del gigante in Val di Fassa ha provocato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre che la rottura del legamento crociato anteriore, emersa durante l’intervento chirurgico e che verrà rivalutata prossimamente.

Il momento è estremamente complicato per la fresca vincitrice della Coppa del Mondo: dopo essere riuscita ad alzare al cielo la mitica Sfera di Cristallo sulle nevi di Sun Valley, la fuoriclasse valdostana si trova costretta a fare i conti con un lungo periodo di stop. I tempi di recupero sono stati parzialmente definiti dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Il medico è tato molto chiaro: “Se tutto andrà bene ci vorranno 6-7 mesi per rivederla sugli sci, mentre la placca del ginocchio di solito non si toglie mai prima di 9. Ma ogni caso è diverso e Federica farà storia a sé”. La prossima stagione incomincerà a fine ottobre con il tradizionale gigante di Soelden, ma naturalmente la 34enne non guarda agli appuntamenti di inizio inverno: l’obiettivo è presentarsi in una buona condizione di forma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cui cerimonia d’apertura è prevista il 6 febbraio.

La potremmo rivedere sugli sci magari nel mese di novembre e poi avrebbe due-tre mesi di rodaggio per migliorare la propria forma in vista dei Giochi, ma chiaramente presentarsi a Cortina d’Ampezzo con poco allenamento sarà complicato. Paolo De Chiesa, commentatore tecnico alla Rai che ci ha tenuto compagnia durante tutto l’inverno sulle colonne di OA Sport con la sua rubrica “La Scodata”, si è dichiarato molto scettico in una dichiarazione concessa ai microfoni di LaPresse.

L’ex sciatore ha espresso grande pessimismo: “L’incidente dal punto di vista sportivo è gravissimo. Il peggio che le potesse capitare in una prova di gigante. Tutto il male possibile è capitato. Sì è vero, l’intervento è andato bene ma c’è il crociato, quando faranno l’operazione? Tra tre o quattro mesi, non so quali siano i tempi. Senza il crociato non si scia. E anche lì altri tempi di recupero. Per me la situazione è pesantissima, purtroppo“.

Paolo De Chiesa ha poi proseguito: “Se guarirà bene e deciderà di continuare a correre magari tra due anni tornerà di nuovo lei. Federica ha una certa età. È a fine carriera e non all’inizio. Per cui un infortunio così è drammatico dal punto di vista sportivo. I Giochi? Se riuscirà a sciare per dicembre va bene, ma come li farà senza allenamento?“.

Un parallelismo con l’infortunio occorso a Sofia Goggia durante la passata stagione: “Goggia quando si era fatta male a gennaio aveva un’altra età. Federica si è infortunata ad aprile, e quest’anno va per i 35 anni, l’età è diversa“. La conclusione: “Sono molto triste e preoccupato: la vedo brutta, non vedo nessuno spiraglio. Ripeto, se Fede deciderà di correre con i tempi dovuti bene, poi se tra due anni sarà di nuovo Federica me lo auguro, se è quello che vuole. Però diciamo che la situazione è catastrofica: peggio di così impossibile“.