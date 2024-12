Federica Brignone: “Non sono riuscita a tirare le curve, mi accontento del nono posto”

Federica Brignone ha concluso al nono posto la discesa libera di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana non è stata impeccabile per l’intera durata della gara e non è riuscita a battagliare per il podio, chiudendo al limitare della top-10 in una specialità a lei particolarmente congeniale. L’azzurra, che aveva aperto la stagione con la vittoria nel gigante di Soelden e che poi era uscita a Killington, ha accusato un distacco di 87 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter.

La 34enne è stata la terza italiana al traguardo nell’evento andato in scena sulla mitica pista Birds of Prey, visto che Sofia Goggia ha conquistato una pregevole seconda posizione e Marta Bassino ha terminato in settima piazza. La nostra portacolori andrà a caccia di un pronto riscatto nel superG in programma domenica 15 dicembre (ore 19.00), prima di tornare in Europa in vista dei due superG che il prossimo fine settimana ci terranno compagnia a St. Moritz.

Federica Brignone ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno e dando l’appuntamento alla gara di domani: “Sono abbastanza contenta, però in cima non sono riuscita a tirare le curve come sono riuscita nella prima allenamento, ho avuto un po’ di indecisione nel primo muro. mi è spiaciuto perché il resto l’ho fatto meglio degli altri giorni. Peccato, mi accontento di questo nono posto e guardo al supergigante di domenica”.