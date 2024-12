LIVE Sci alpino, Discesa Bormio 2024 in DIRETTA: Odermatt favorito, Paris ci prova sulla Stelvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della discesa di Bormio, evento della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Giornata di grande spettacolo sulla Stelvio con la terza discesa stagionale. Il favorito assoluto è Marco Odermatt, capace di vincere pochi giorni fa in Val Gardena. Non mancano gli avversari tra cui Dominik Paris, che cerca risposte dopo un avvio complicato.

Dopo la travagliata giornata di prove di ieri ci sarà molta curiosità per capire le condizioni della neve. Ieri la differenza tra parte alta e bassa ha tratto in inganno molti atleti portando a diverse rovinose cadute. L’atleta che ha rischiato maggiormente è stato Cyprien Sarrazin, a lungo rivoverato in terapia intensiva. La caduta ha costretto il francese ad alzare bandiera bianca per questa gara.

In casa Italia Paris proverà a confermare l’ottimo feeling con questa pista: l’azzurro ha già trionfato sette volte a Bormio con sei successi in discesa ed uno in super G. Mattia Casse, vincitore pochi giorni fa in Val Gardena, cercherà di proseguire il momento di fiducia con un’ottima gara anche sulla Stelvio. In gara anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolo Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Franzoni e Marco Abbruzzese. Non sarà al via Pietro Zazzi: ieri ha rimediato una frattura di tibia e perone della gamba destra.

La discesa di Bormio inizierà alle 11.30 con la partenza di Stefan Babinsky, che indosserà il pettorale numero 1. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della discesa di Bormio con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!