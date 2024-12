Spaventosa caduta per Cyprien Sarrazin a Bormio: francese portato via in elicottero

AGGIORNAMENTO 12.27: Cyprien Sarrazin sarebbe cosciente nel momento dei soccorsi e avrebbe manifestato dolore a un piede.

Victime d’une très lourde chute à l’entraînement de la descente à Bormio, Cyprien Sarrazin a été transporté à l’hôpital. Le Français est conscient et souffrirait d’une blessure à un pied. #ChaletClub pic.twitter.com/Q8Q1IQvZhF — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 27, 2024

Spaventosa caduta nel corso della seconda prova cronometrata di discesa maschile, nel week end della Coppa del Mondo di sci alpino a Bormio. Nel training n.2 sulla “Stelvio”, il francese Cyprien Sarrazin è stato protagonista di una bruttissima caduta. Il transalpino, dopo aver dominato ieri nella prova n.1, era tra i grandi attesi di questo fine-settimana dedicato alla velocità sulle nevi lombarde.

Sarrazin è stato protagonista di un volo pazzesco, in fondo al muro di San Pietro, nel tratto che immette nei curvoni finali che portano al traguardo. Partito col numero 11, subito dopo il suo grande rivale Marco Odermatt e Dominik Paris, il transalpino aveva dato ampia dimostrazione di essere in controllo, avendo un margine confortante nei confronti di chi comandava la graduatoria in quel momendo. (lo svizzero Stefan Rogentin)

Un’evoluzione in area terrificante e l’impatto violento sul suolo, perdendo conoscenza, con l’airbag che si aperto a precedere il crash contro le reti di protezione. Si attendono notizie sulle sue condizioni del vincitore della “Stelvio” nel 2023, elitrasportato nella struttura ospedaliera per fare tutti i controlli del caso.

Pista che si è confermata particolarmente mossa, come era emerso anche ieri, per via di un strato nevoso particolarmente duro. In un contesto del genere, gli atleti sono ancora più veloci nella percorrenza dei curvoni, specialmente nel tratto menzionato dove si è verificato l’incidente.