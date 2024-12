LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Ferrari, credici fino all’ultimo giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Yas Marina andrà in scena la gara che porrà fine alla stagione. Un’annata in cui c’è da decidere a chi spetterà il titolo dei costruttori, dopo che quello dei piloti è stato già ufficialmente conquistato dall’olandese Max Verstappen (Red Bull).

La Ferrari proverà nel miracolo, essendo in lizza per l’iride dei marchi. Un week end, per il momento, molto sfortunato per la Rossa. Il pilota di punta, Charles Leclerc, ha fatto la conta degli episodi negativi che si sono susseguiti nel corso del week end: prima la penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione del pacco batterie e poi la cancellazione del suo tempo nella Q2 delle qualifiche per track-limits. Conclusione: partenza dall’ultima posizione.

Una situazione complicata ancor di più da quanto bene stia facendo la McLaren, leader tra i costruttori con 21 lunghezze di margine sulla scuderia di Maranello. Il team di Woking ha monopolizzato la prima fila, con Lando Norris in pole-position e Oscar Piastri in seconda posizione. Il risultato ideale per gestire il GP e centrare l’obiettivo. Ci proverà lo spagnolo Carlos Sainz a scombinare le carte dalla terza piazzola, magari provando a inserirsi nella lotta per la vittoria fin dalla partenza.

Il semaforo verde è previsto alle ore 14.00 italiane.