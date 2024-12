Lando Norris in pole ad Abu Dhabi davanti a Piastri, Sainz in seconda fila, Leclerc partirà ultimo

Lando Norris si prende la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione: nelle qualifiche è doppietta McLaren che di fatto ipoteca il Mondiale costruttori. Terzo Carlos Sainz in seconda fila insieme al sorprendente Nico Hulkenberg con Haas, mentre Charles Leclerc esce in Q2 con un giro cancellato per track limits e domani partirà dall’ultima posizione.

Nel Q1 provano a reagire le due Ferrari e Charles Leclerc fa segnare il miglior tempo in 1’23″302 con Carlos Sainz in terza posizione a un ritardo di 0″185. Una sessione estremamente equilibrata: basti pensare che l’ultimo, Jack Doohan, arriverà a un distacco di appena otto decimi dal leader, Leclerc. Le McLaren non dominano e giungono in ottava e decima posizione con Oscar Piastri e Lando Norris, mentre la principale sorpresa riguarda l’eliminazione da parte di Lewis Hamilton, solo diciottesimo. Insieme a lui fuori Alexander Albon, Guanyu Zhou, Franco Colapinto e Jack Doohan, mentre Fernando Alonso si salva per un pelo all’ultimo tentativo.

Nel Q2 Max Verstappen fa subito la voce grossa e si mette in prima posizione con un tempo fantastico: 1’22″998 per il quattro volte campione del mondo che viene avvicinato inizialmente solo da Norris e Piastri, ma nel finale arrivano Leclerc e Sainz che si mettono davanti rispettivamente con 1’22″980 e 1’22″985. Il colpo di scena arriva poco dopo con il tempo del monegasco che viene cancellato per track limits: viene quindi retrocesso in quattordicesima posizione e domani partirà ultimo. Insieme a Charles vengono eliminati Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Lance Stroll e Kevin Magnussen.

Nel Q3 è ancora Verstappen subito a mettersi al comando con un gran giro in 1’22″945 che poteva essere persino migliore: l’olandese è arrivato in sgommata all’ultima curva ed è arrivato praticamente di traverso sul traguardo, perdendo quantomeno un paio di decimi. Al secondo tentativo però tutto si ribalta con Norris che fa 1’22″595 e si prende la pole davanti a Piastri di 0″209 e a Sainz di 0″229. Eccezionale Hulkenberg che centra la seconda fila con la Haas arrivando a 0″291, quinto Verstappen.