Jasmine Paolini debutta in United Cup: “Provo a migliorare il mio tennis, non penso al ranking”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domani farà il proprio esordio alla United Cup, competizione per squadre miste che va in scena in Australia. La nostra Nazionale scenderà in campo per fronteggiare la Svizzera, che all’esordio ha battuto la Francia: gli azzurri sono nei fatti già con le spalle al muro in questa e punteranno a vincere lo scontro diretto con gli elvetici sul cemento di Sydney.

Riflettori puntati su Jasmine Paolini, numero 4 del mondo che cercherà di portare a casa un punto cruciale per le ambizioni della formazione tricolore. La tennista toscana, capace di raggiungere la finale a Wimbledon e al Roland Garros, è stata molto chiara in conferenza stampa: “Mi concentro soprattutto sul mantenere il livello di gioco dell’anno scorso“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Sto provando anche a migliorare qualcosa nel mio tennis, e sono diverse le cose che devo far meglio. Non penso al ranking che potrò avere a fine anno, cerco di vivere il presente, divertirmi e mantenere questo livello di tennis il più a lungo possibile. Il 2025 sarà un anno diverso dal 2024, è impossibile fare una stagione uguale all’altra. Ma non sai mai che può succedere. Mi piace giocare grandi tornei, in grandi stadi, contro avversarie forti. Il 2024 è stato straordinario, il prossimo anno sarà una storia nuova“.

Il suo allenatore Renzo Furlan sarà anche il capitano non giocatore dell’Italia in terra oceanica e ha caricato il gruppo: “Siamo felici di quello che abbiamo fatto nel 2024 e motivati a far bene qui giorno dopo giorno. A Sydney ci siamo allenati benissimo“. La squadre è completata dal singolarista Flavio Cobolli e dai doppisti Sara Errani e Andrea Vavassori, pronti a giocare insieme in misto dopo aver trionfato agli US Open.