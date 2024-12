Quando ricomincia il tennis? United Cup, tornei ATP e WTA: il calendario di fine dicembre e inizio gennaio

Tecnicamente il tennis ripartirebbe in tutta la sua ufficialità nel 2025, ma un antipasto c’è già nel finale di 2024. United Cup e tornei ATP e WTA, infatti, cominciano quando ancora deve terminare l’anno in corso. Andiamo a vedere sia il calendario che la presenza di italiani all’interno dei vari eventi.

In United Cup, il format decisamente particolare porta ad avere scelte per loro misura altrettanto particolari in larga misura. Hanno effettuato l’iscrizione nella quota ATP Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Andrea Vavassori, in quella WTA Jasmine Paolini, Sara Errani e Andrea Vavassori, con capitano azzurro per l’occasione Renzo Furlan.

Quasi contemporaneamente, al via i primi due tornei ATP della stagione, quelli di Brisbane e Hong Kong. In Australia al via i due Matteo, Berrettini e Arnaldi (insieme, tra gli altri, a Novak Djokovic), mentre a Hong Kong vanno i due Lorenzo, Musetti e Sonego, con Luciano Darderi. E potrebbe arrivare anche Francesco Passaro dalle qualificazioni. In chiave WTA, invece, contando Paolini già tra Perth e Sydney, al WTA 500 di Brisbane, il “main event” della settimana, non ci sono azzurre nel tabellone principale, mentre al WTA 250 di Auckland parteciperà per certo Lucia Bronzetti, mentre sono destinate a giocare le qualificazioni Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.

La settimana successiva vedrà una situazione particolare, perché contemporaneamente ai tornei della settimana vanno in scena anche le qualificazioni degli Australian Open. Ferma restando la “posizione di mezzo” di Mattia Bellucci, che potrebbe entrare in tabellone a Melbourne con un paio di forfait, e un po’ anche di Passaro (gliene servono 5), sui campi di Melbourne Park vedremo Matteo Gigante, Giulio Zeppieri (che rientra dall’infortunio e quindi usa il ranking protetto), Gianluca Mager e Federico Arnaboldi, con questi due aiutati da un numero di giocatori che hanno scelto di saltare il viaggio down under (tra cui i due Stefano, Napolitano e Travaglia). Tra le donne faranno lo stesso Sara Errani (che, a prescindere, a Melbourne resterà in quota doppio), Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e la novità del periodo più recente, Giorgia Pedone, autrice di un ottimo finale di anno.

Per quel che riguarda i tornei di quella settimana, che termineranno al sabato, Musetti e Arnaldi approderanno ad Adelaide, Cobolli, Darderi e Sonego ad Auckland, dove si unirà anche Luca Nardi passando dalle qualificazioni. Ancora una volta è la WTA ad avere l’evento più importante della settimana, il 500 ad Adelaide, in cui è la presenza di Paolini a significare il primo vero confronto con le big del 2025, in un torneo dove inizia da numero 1 del seeding. Elisabetta Cocciaretto, invece, parte da Hobart.

Poi ci sono gli Australian Open: 9 italiani già dentro il tabellone maschile, 3 italiane in quello femminile, Jannik Sinner a difendere la coppa intitolata a Norman Brookes, un personaggio rilevante nella storia del tennis. Fu il primo non britannico e il primo mancino a vincere a Wimbledon. Che, tutti gli scongiuri facendo, è tra gli obiettivi del numero 1 del mondo.

CALENDARIO TENNIS A GENNAIO

Venerdì 27 dicembre 2024-Domenica 5 gennaio 2025

United Cup (unitaria ATP/WTA) – Flavio Cobolli, Matteo Gigante, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Sara Errani, Angelica Moratelli

CALENDARIO ATP

Lunedì 30 dicembre 2024-Domenica 5 gennaio 2025

ATP 250 Brisbane* – Matteo Berretini, Matteo Arnaldi

ATP 250 Hong Kong – Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego. Qualificazioni: Francesco Passaro

*Il tabellone principale di Brisbane parte domenica 29

Lunedì 6-Sabato 11 gennaio

ATP 250 Adelaide – Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi

ATP 250 Auckland – Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego. Qualificazioni: Luca Nardi

Domenica 12-Domenica 26 gennaio

Australian Open – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Luca Nardi. Qualificazioni: Mattia Bellucci (fuori di 2 dal MD), Francesco Passaro (fuori di 5), Matteo Gigante, Giulio Zeppieri (con ranking protetto), Gianluca Mager, Federico Arnaboldi

CALENDARIO WTA

Lunedì 30 dicembre 2024-Domenica 5 gennaio 2025

WTA 500 Brisbane* – Nessuna italiana

WTA 250 Auckland – Lucia Bronzetti. Qualificazioni: Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio

*Il tabellone principale di Brisbane parte domenica 29

Lunedì 6-Sabato 11 gennaio

WTA 500 Adelaide – Jasmine Paolini

WTA 250 Hobart – Elisabetta Cocciaretto

Domenica 12-Sabato 25 gennaio

Australian Open – Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti. Qualificazioni: Sara Errani, Martina Trevisan, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone