Golf, Si Woo Kim resta al comando ad un round dal termine del CJ Cup Byron Nelson

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine del CJ Cup Byron Nelson (montepremi 10.3 milioni di dollari), evento nato nel 1944 e conosciuto per svariati anni con il nome di Byron Nelson Golf Classic. A 18 buche dalla conclusione continua a svettare Si Woo Kim. Il sudcoreano conserva la leadership grazie ad una solida tornata da -3 che gli consente di totalizzare uno score complessivo di -21 (192 colpi).

Il golfista asiatico vanta due lunghezze di margine sugli americani Wyndham Clark e Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking continua la risalita puntando alla difesa del titolo dopo aver messo a segno un ottimo round da -6 macchiato soltanto dal bogey commesso alla buca 4. Quarti con -17 il tedesco Stephan Jaeger, lo statunitense Tom Hoge ed il sudcoreano Sungjae Im, che precedono di un sol colpo lo statunitense Zachary Bauchou.

Sul percorso par 71 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten con il punteggio di -15 in ottava posizione gli americani Max Greyeserman, Brooks Koepka, Keith Mitchell e Jackson Suber. Classifica cortissima con 49 golfisti capaci di virare con punteggi pari o inferiori a -10 ad un solo giro dalla conclusione dell’evento. 12esimi con lo score di -14 infine il sudafricano Erik van Rooyen, il giapponese Hirata Kensei, e gli statunitensi Tony Finau e Blades Brown,

Nel tardo pomeriggio italiano spazio al quarto e decisivo round con Si Woo Kim che punta al sesto successo da professionista a tre anni di distanza dall’ultimo hurrà colto al Sony Open in Hawaii nel gennaio 2023. Il sudcoreano dovrà vedersela in primis con Scheffler, deciso alla doppietta dopo il successo dell’edizione 2025 in cui si impose con un formidabile complessivo -31.