Golf, strabiliante domenica per Clark. Rimonta e titolo alla CJ Cup Byron Nelson

Non una domenica pomeriggio qualunque quella andata in scena ieri sul fairway del TPC Craig Ranch a McKinney, in Texas, dove si è conclusa la CJ Cup Byron Nelson. Lo statunitense Wyndham Clark, infatti, si è reso protagonista di una rimonta fuori dal comune che lo ha visto consegnare in club house uno score giornaliero di -11, risultato che gli vale il titolo e un totale di -30 sui 4 giorni di gara.

Nulla hanno potuto gli inseguitori che hanno comunque ampiamente giocato sotto il par lungo tutta la settimana. Non ha difeso il titolo, dunque, Scottie Scheffler. Il numero 1 del mondo si è dovuto accontentare del 3º posto a -25 dietro al coreano Si Woo Kim, a -27. Quarta piazza per Jackson Suber, già 19° al Myrtle Beach Classic, arrivato con poche speranze al prestigioso appuntamento texano. Dietro di lui chiude la top 5 Keith Mitchell a -22.

Rimette la testa tra le prime posizioni anche Tony Finau. Lo statunitense con origini polinesiane ha chiuso la rassegna al TPC Craig Ranch 6° a -20 insieme a Bauchou e Hoge, staccando di un colpo la nona posizione, centrata da Keefer, Svensson, Greyserman, Im e Jaeger.

Appena fuori, in 14ma posizione, Brooks Koepka che da quando è tornato sul PGA Tour ha dimostrato di poter competere ai livelli di quando aveva lasciato per andare sul LIV Tour. Per lui, in stagione, 4 top 15, 1 top 10 e 1 top 20 fin qui. Adesso il circus americano si sposterà di qualche chilometro per andare a Forth Worth, sempre in Texas, dove si giocherà il Charles Schwab Challenge sui fairway del Colonial Country Club dal 28 al 31 maggio.