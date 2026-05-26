Golf, C’è il Charles Schwab Challenge ad attendere il PGA Tour. Aberg tra i favoriti

Sul tour americano è la settimana prima del Memorial Tournament e questo significa che i migliori golfisti appartenenti al PGA Tour scenderanno in campo per il Charles Schwab Challenge, torneo che mette in palio 9,9 milioni di dollari di montepremi e 500 punti FedEx Cup. L’evento, fondato nel ’46 (80 anni fa), sarà un banco di prova per coloro i quali dovranno scendere in campo anche il prossimo week end sui fairway del complicato Muirfield Village Golf Club. Al Colonial Country Club di Forth Worth, in Texas, arriveranno, così molti volti importanti del panorama internazionale.

Primo tra tutti lo svedese Ludvig Aberg, 6° in FedEx Cup list e 13° al mondo, che in stagione ha raccolto fino a questo momento 5 top 5 e una top 10. Insieme a lui ci saranno Rickie Fowler (stagione molto buona quella del californiano che si sta riprendendo dopo un lungo periodo di difficoltà), Tony Finau (che ha chiuso T6 lo scorso week end) , il campione in carica Ben Griffin, il danese Rasmus Hojgaard con gli europei Stephan Jeager, Robert MacIntyre, Rasmus Neergaard-Petersen e Thorbjorn Olesen e i coreani Tom Kim e Sungjae Im.

Si schiera per l’evento anche Justin Thomas. Turno di riposo, invece, tutti i top 10 della FedEx Cup list (eccezion fatta per Aberg come già anticipato e per Akhsay Bhatia, attualmente al numero 10. Fuori dunque in ordine Scottie Scheffler, Cameron Young, Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa, Si Woo Kim, Chris Gotterup, Jacob Bridgeman e Rory McIlroy.