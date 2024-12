Golf, Scottie Scheffler pronto a difendere il titolo all’Hero World Challenge alle Bahamas

Il PGA Tour si appresta a vivere una settimana di golf eccezionale. La motivazione? Molto semplice. Da domani, giovedì 5 dicembre, a domenica 8, andrà in scena sui fairway dell’Albany Golf Club, alle Bahamas, l’Hero World Challenge (5 milioni di dollari di montepremi), torneo organizzato dalla Tiger Woods Foundation che prevede la partecipazione di 20 golfisti tra i migliori al mondo.

Pur essendo un appuntamento fisso del maggiore circuito americano, l’evento non attribuirà punti FedEx Cup. Nato come un torneo riservato a 16 professionisti (il campione in carica più i primi 11 del world ranking e 4 wild card assegnate dall’organizzatore), nel 2008 venne esteso il field a 18 partecipanti fino ad arrivare al 2021 alla formula attuale.

Al via ci saranno Scottie Scheffler, vincitore della scorsa edizione, e altri 2 top 10 della classifica mondiale: lo svedese Ludvig Åberg (n.5) e lo statunitense Wyndham Clark (n.6). A seguire, altri nomi caldi da tenere sotto controllo saranno gli americani Patrick Cantlay, Justin Thomas, Keegan Bradley, Akshay Bhatia e Sahith Theegala. Presenti anche lo scozzese Robert McIntyre, n.15 dell’Official World Golf Ranking, l’australiano Jason Day (che arriva da una buona prestazione al BMW Australian PGA Championship) e due coreani che giocheranno, tra le altre, cose, in partenza insieme: Sungjae Im e Tom Kim. L’austriaco Sepp Straka, protagonista dell’ultima Ryder Cup vinta dagli europei al Marco Simone Golf Club, è invece appaiato con l’americano Cameron Young. Gli altri due golfisti del “vecchio continente” presenti all’Hero World Challenge saranno il francese Matthieu Pavon e l’inglese Aaron Rai.

Dopo l’appuntamento sull’arcipelago delle Bahamas, il PGA Tour vedrà il via delle qualifiche per giocare sul maggiore circuito americano. Qualifiche che si disputeranno in Florida, più precisamente a Ponte Vedrà Beach, dal 12 al 15 dicembre al Sawgrass Country Club.