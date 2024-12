F1, George Russell: “Siamo peggiorati rispetto a ieri, ma non sappiamo il perchè”

George Russell è amaro al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo e ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2024. Il pilota del team Mercedes, infatti, non è andato oltre la settima posizione, con il suo vicino di box Lewis Hamilton che ha fatto anche peggio, chiudendo in diciottesima posizione.

Sul tracciato di Yas Marina la pole position è andata a Lando Norris con il tempo di 1:22.595 e 209 millesimi di vantaggio sul suo compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre Carlos Sainz è terzo a 229 davanti a un sorprendente Nico Hulkenberg a 391. Quinto tempo per Max Verstappen a 350 millesimi dalla vetta, sesto per Pierre Gasly a 389, davanti proprio a George Russell settimo a 537.

Al termine della Q3, il pilota classe 1998 ha analizzato quanto avvenuto in pista: “Il diciottesimo posto di Lewis Hamilton? Ovviamente aveva più ritmo di quel tempo. Anche io pensavo di poter fare meglio. Lewis è stato davanti a me lungo tutto il corso del weekend. Siamo partiti bene nella prima sessione di prove libere ma ci siamo fermati li a livello di prestazioni. Anzi, siamo regrediti. Il problema maggiore è che non sappiamo il perchè”.