F1, Lando Norris: “Giornata perfetta. Domani vogliamo battere la Ferrari in grande stile”

Lando Norris si esalta nel primo vero momento clou del weekend e firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta dell’ottava pole position dell’anno (la numero 9 in carriera) per il britannico della McLaren, che ha preceduto di 209 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri e di 229 millesimi la Ferrari di Carlos Sainz.

Prima fila tutta papaya dunque, con il team di Woking ormai sempre più vicino alla conquista del titolo costruttori potendo gestire un vantaggio di 21 punti sulla Ferrari in classifica generale. La Scuderia di Maranello dovrà inventarsi un’impresa titanica per completare la rimonta, soprattutto alla luce della partenza di Charles Leclerc dal fondo della griglia.

“Giornata perfetta per noi, anche se è stata più dura di quanto sperassimo. Siamo soddisfatti della doppietta. Il mio giro alla fine è stato bello, volevamo finire così oggi. Coprire la Ferrari in gara? Il principale obiettivo è battere loro, ma vogliamo farlo in grande stile e vincere. Io voglio vincere“, le dichiarazioni a caldo di Norris dopo la pole.

“Vedremo cosa fare: dobbiamo tenere la testa bassa e stare concentrati. Domani avremo una grande possibilità e daremo tutto, noi cerchiamo sempre di vincere. Ovviamente però in un angolo del cervello avremo il pensiero a cosa fare per ottenere l’obiettivo principale. Finire l’anno con una pole è sempre bello, ringrazio il team“, aggiunge Lando.