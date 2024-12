F1, l’amarezza di Charles Leclerc: “Siamo cresciuti, ma oggi arriva un altro duro colpo”

Un weekend finora sfortunato e da dimenticare per Charles Leclerc ad Abu Dhabi. Un ultimo Gran Premio in cui la Ferrari partiva con l’ambizione di lottare con la McLaren per il Mondiale costruttori e un sogno che si sta mano a mano spegnendo: ieri il monegasco è stato penalizzato di 10 posizioni sulla griglia per aver sostituito la batteria e oggi per un track limit è uscito nel Q2, essendo quindi costretto a partire dall’ultima posizione domani.

Queste le parole del numero 16 della Ferrari intervistato dopo la qualifica da Sky Sport F1: “Mi aspetto una McLaren molto forte, noi pensiamo di aver fatto uno step in avanti, ma non posso minimizzare quello che ho fatto. Ho fatto track limit e questo lo paghiamo“.

Prosegue Leclerc: “Invece di partire tra la tredicesima e la quattordicesima posizione partiremo dalla ventesima posizione, sono sette posizioni in più da recuperare. Resto fiducioso e ci crederemo fino alla fine, ma sicuramente dopo le FP1 è stato un colpo duro sapere che saremmo partiti con 10 posizioni di penalizzazione e oggi arriva un altro colpo. Spero di rifarmi domani“.

Insomma, una domenica che sarà decisamente in salita per la Ferrari e per Leclerc: lottare per il Mondiale costruttori a questo punto sembra diventato quasi una chimera per la Rossa.