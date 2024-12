F1, Oscar Piastri: “Io e Norris vogliamo vincere. Ma la voglia di conquistare il titolo costruttori è più grande”

Uno-due McLaren in occasione delle qualifiche valide per il GP di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Yas Marina. La scuderia britannica, già in palla da venerdì, ha preso il largo anche nella giornata odierna, con l’obiettivo di conquistare un titolo costruttori ormai vicinissimo, considerata la pole di Lando Norris, immediatamente seguito da Oscar Piastri.

Buona la prestazione dell’oceanico, il quale ha raccolto un gap di +0.209 rispetto al compagno di squadra, precedendo la Ferrari di Carlos Sainz, piazzatosi al terzo posto con un ritardo di +0.229 davanti a Niko Hulkenberg, sorprendentemente in seconda fila.

Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato la sua prestazione: “Oggi è stato più complicato – ha detto Piastri – c’è voluto un po’ di tempo per trovare la condizione giusta, ma sono molto contento. Nell’ultimo giro è mancato qualcosa ma va bene così: il secondo posto è un’ottima base e fare doppietta con Norris è un sogno. Speriamo di mantenere le prime due posizioni anche domani“.

Il pilota ha poi parlato di quanto successo in Q3, quando gli è stato tolto, e poi restituito, il tempo per aver oltrepassato di pochi millimetri i limiti della pista: “Non ho pensato moltissimo in quel momento, ma sapevo che se rimanevo fuori era davvero per poco. Ho cercato quindi di rimanere concentrato per fare bene l’ultimo giro, dove sono stato veloce, ma non troppo. Rassicurante sapere che il giro poi lo avevano lasciato“.

Piastri ha quindi chiosato: “Faremo di tutto per prenderci il Campionato costruttori, entrambi vogliamo vincere la gara; ma è di più la voglia di trionfare nei costruttori. Faremo di tutto per farlo“.