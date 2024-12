Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 26 al 29 dicembre. Programma, tv, streaming

Dopo i giorni di festa per il Natale, tornano gli sport invernali e già da oggi comincia con la prima prova cronometrata della discesa di Bormio. La Coppa del Mondo di sci alpino, infatti, si dividerà in questo fine settimana tra Bormio e Semmering. Sulla Stelvio arrivano gli uomin-jet, con una due giorni tutta dedicata alla velocità; mentre in Austria spazio alle discipline tecniche con un gigante ed uno slalom a chiudere l’anno.

In questo periodo dell’anno torna come di consueto l’appuntamento con il Tour de Ski. Il centro dello sci di fondo sarà in questi giorni Dobbiaco, che ospiterà ben quattro tappe. Si comincia sabato con le sprint a tecnica libera e poi la domenica due 15 chilometri a tecnica classica.

Altro evento da non perdere assolutamente è la Tournée dei 4 Trampolini. La prima tappa sarà come di consueto in Germania ad Oberstdorf con la solita splendida cornice di pubblico. Qualificazioni il sabato già subito molto importanti e con il meccanismo dello scontro diretto, poi la domenica la gara.

Spazio in questi giorni anche per i campionati italiani di slittino, con le gare che verranno disputate a Igls in Austria, e di sci alpinismo, con sabato che si disputerà la gara Vertical a Nevegal.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali in questa settimana agonistica:

CALENDARIO SPORT INVERNALI 26-29 DICEMBRE

SCI ALPINO

Gio. 26/12/24 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Bormio (Ita) – ore

Ven. 27/12/24 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Bormio (Ita) – ore

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo – DH maschile Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo – GS femminile Semmering (Aut) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo – SG maschile Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo – SL femminile Semmering (Aut) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raidue ed Eurosport

SCI DI FONDO

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – Sprint TL maschile e femminile Dobbiaco (Ita) – qualificazioni ore 12.00, finali ore 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC mass start femminile Dobbiaco (Ita) – ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo/Tour de Ski – 15 km TC mass start maschile Dobbiaco (Ita) – ore 14.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 27/12/24 – Continental Cup – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 15.45

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo/4 Trampolini – Qualificazioni HS137 maschile Oberstdorf (Ger) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Sab. 28/12/24 – Continental Cup – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 12.00

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo/4 Trampolini – HS137 maschile Oberstdorf (Ger) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Ven. 27/12/24 – Campionati Italiani Assoluti – Singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile Igls (Aut)

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 28/12/24 – Coppa del mondo juniores – Doppio maschile Obdach (Aut) – ore 14.00

Dom. 29/12/24 – Coppa del mondo juniores – Singolo maschile e femminile Obdach (Aut) – ore 09.00 e 11.00

SCI ALPINISMO

Sab. 28/12/24 – Campionati Italiani Assoluti – Vertical maschile e femminile Nevegal (Bl) – ore 18.00