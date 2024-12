Tournée dei Quattro Trampolini, i convocati dell’Italia: spazio anche per Andrea Campregher

Tre italiani parteciperanno alla Tournée dei Quattro Trampolini, prestigiosa competizione di salto con gli sci che tiene compagnia agli appassionati durante le festività natalizie. Alex Insam e Francesco Cecon saranno i rappresentanti dell’Italia per l’intera kermesse, a partire dalle tappe tedesche di Oberstdorf e Garmisch Partenkirchen, mentre Andrea Campregher si aggregherà per gli appuntamenti austriaci di Innsbruck e Bischofschofen.

Prima tappa il 28 dicembre a Oberstdorf con il turno di qualificazione sul trampolino HS137, i migliori 50 si sfideranno il giorno successivo nel tradizionale testa a testa con gli accoppiamenti determinati dal punteggio di qualificazione: i 25 vincitori e i migliori cinque perdenti accederanno alla serie finale. Questo format verrà seguito per tutti gli eventi in calendario. Il 31 dicembre spazio alle qualificazioni sull’HS142 di Garmisch, seguito a Capodanno dalla giornata decisiva.

A quel punto il trasferimento in Austria: 3-4 gennaio sull’HS128 di Innsbruck, 5-6 gennaio sull’HS142 di Bischofschofen. Si preannunciano dieci giorni davvero di fuoco per incoronare il Re della mitica Tournée e incominciare un’annata agonistica che culminerà con i Mondiali, passando per le varie tappe di Coppa del Mondo.

CONVOCATI ITALIA TOURNÉE QUATTRO TRAMPOLINI

Andrea Campregher (per le gare di Innsbruck e Bischofschofen)

Francesco Cecon (per tutte le gare)

Alex Insam (per tutte le gare)