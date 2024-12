Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare di Bormio: Dominik Paris ritrova la sua Stelvio

La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino prosegue la propria serie di appuntamenti in Italia: dopo le due prove veloci andate in scena in Val Gardena (superG e discesa libera) e dopo la doppietta tecnica in Alta Badia (gigante e slalom), il Circo Bianco si trasferirà a Bormio per il consueto appuntamento post-natalizio.

Sulla mitica pista Stelvio andranno in scena una discesa e un superG nel weekend del 28-29 dicembre, preceduti da due giornate di prova (26 e 27 dicembre, confermatissimo il Santo Stefano sulla neve per tornare a riassaporare un po’ di neve dopo Natale) per testare il tracciato in Valtellina, dove tra l’altro si disputeranno le gare di sci alpino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Max Carca, DT della Nazionale Italiana, ha convocato undici atleti per il doppio appuntamento che chiuderà l’anno solare. Dominik Paris cercherà un nuovo squillo su un tracciato dove ha vinto per ben sette volte in carriera (sei in discesa e una in superG), Mattia Casse è ringalluzzito dal trionfo nel superG della Val Gardena, Giovanni Franzoni vuole riassaporare il vertice dopo il quarto posto nel superG di Beaver Creek, presente anche l’eterno Christof Innerhofer, in rosa i giovani Marco Abbruzzese e Max Perathoner.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO A BORMIO

Marco Abbruzzese

Benjamin Alliod

Gregorio Bernardi

Mattia Casse

Giovanni Franzoni

Nicolò Molteni

Christof Innerhofer

Dominik Paris

Max Perathoner

Florian Schieder

Pietro Zazzi