Tour de Ski, Dobbiaco 2024: programma, orari, tv, streaming. Ben 4 tappe nella stessa località

Mancano due giorni al via del Tour de Ski 2025, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo, in programma da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025. Delle 7 le tappe in calendario, le prime 4 si svolgeranno a Dobbiaco.

Si partirà sabato 28 dicembre con la sprint tl, mentre domenica 29 si disputerà la 15 km mass start tc. Lunedì 30 riposo, con la ripresa prevista per martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e la chiusura della prima parte della manifestazione prevista mercoledì 1° gennaio con la 15 km pursuit tc, prima del trasferimento in Val di Fiemme.

Le gare del Tour de Ski 2025 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 e 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma completo delle prime 4 tappe del Tour de Ski 2025, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2025

Sabato 28 dicembre 2024 – Dobbiaco (Italia)

12.00 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile – Eurosport 2 HD

14.30 Finali sprint tl femminile e maschile – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Domenica 29 dicembre 2024 – Dobbiaco (Italia)

12.30 15 km tc femminile con partenza in linea – Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

14.45 15 km tc maschile con partenza in linea – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Lunedì 30 dicembre 2024 – Riposo

Martedì 31 dicembre 2024 – Dobbiaco (Italia)

11.30 20 km tl maschile con partenze ad intervalli ed arrivo alle Tre Cime – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

14.45 20 km tl femminile con partenze ad intervalli ed arrivo alle Tre Cime – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Mercoledì 1° gennaio 2025 – Dobbiaco (Italia)

10.30 15 km pursuit tc maschile – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

12.30 15 km pursuit tc femminile – Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 e 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.