Federica Brignone e il tabù Semmering: mai un podio in quasi 15 anni

La Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 al femminile vira verso l’Austria e in particolare a Semmering per l’ultima tappa dell’anno solare. Una tappa che si sviluppa in questa località ad anni alterni rispetto a Lienz e con la quale Federica Brignone ha un rapporto a dir poco conflittuale: in 14 anni di gare la valdostana non è mai salita sul podio!

Brignone ha ottenuto i suoi migliori risultati in quel di Semmering proprio nell’ultima occasione in cui ha gareggiato in questo contesto, ossia a fine 2022. In quel caso arrivarono un quarto e un quinto posto nei due giganti, arrivando ad appena tre centesimi dal podio di Marta Bassino in gara-2, mentre ben più distante in gara-1 nella prima gara dominata da Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e la stessa Bassino.

L’altro risultato degno di nota per la figlia d’arte a Semmering risale al 2018 quando sempre in gigante giunse sesta in una gara vinta da Petra Vlhova, poi il nono posto del 2016 quando vinse Shiffrin. Discreti i riscontri in slalom tra 2018 e 2020 con un dodicesimo e un sedicesimo posto, mentre non raccolse punti nei giganti svolti nel 2010 e nel 2016.

Al contrario di Semmering, a Lienz Brignone ha un ottimo rapporto tanto che ha vinto il gigante nel 2017, è arrivata seconda sempre tra le porte larghe nel 2011 e nel 2023 ed è arrivata quarta nel 2009, nel 2019 e nel 2021: il 2024 è quindi una buona occasione, visto l’ottimo stato di forma, per esorcizzare anche l’incantesimo di Semmering.