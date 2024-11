Sport in tv oggi (sabato 16 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 16 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle ATP Finals 2024 di Torino. È il giorno delle semifinali con Jannik Sinner in campo. Il n.1 del mondo affronterà il norvegese Casper Ruud e andrà a caccia della finale dove affronterà il vincente dell’altra sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Taylor Fritz. Di scena anche le Finali di BJK Cup con le azzurre guidate da Tathiana Garbin che giocheranno contro il Giappone.

Giornata importante anche per il Motomondiale a Barcellona, nel giorno di qualifiche e di Sprint Race per la MotoGP. Francesco Bagnaia cercherà di tenere in vita la lotta iridata con lo spagnolo Jorge Martin, che si trova in una chiara condizione di forza per il vantaggio in classifica generale. Questo e molto altro di scena quest’oggi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, sabato 16 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 16 novembre

08.40 Moto3, GP Barcellona 2024: pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Judo, Europei 2024 U23: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

9.25 Moto2, GP Barcellona 2024: pre-qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Levi (Finlandia): prima manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Nuoto, Assoluti invernali vasca corta 2024: ultima giornata (batterie) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Curling femminile, Europei 2024: Italia vs Lituania – Diretta streaming su The Curling Channel.

10.00 Tennis, BJK Cup 2024: Italia vs Giappone – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

10.10 MotoGP, GP Barcellona 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.10 Triathlon, World Tour 2024: prova femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.50 MotoGP, GP Barcellona 2024: Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it

11.15 MotoGP, GP Barcellona 2024: Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it

11.40 Pattinaggio, GP Finlandia Trophy 2024: free programma individuale maschile – Diretta streaming su Discovery+.

12.00 Tennis, ATP Finals 2024: prima semifinale doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.50 Moto3, GP Barcellona 2024: Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Levi (Finlandia): seconda manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Barcellona 2024: Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it

13.45 Moto2, GP Barcellona 2024: Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it

14.00 Pattinaggio, GP Finlandia Trophy 2024: free programma individuale femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.10 Moto2, GP Barcellona 2024: Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it

14.30 Tennis, ATP Finals 2024: prima semifinale singolare (Zverev vs Fritz) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.30 Rugby, Serie A Elite: Mogliano vs Petrarca Padova – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

14.30 Rugby, Serie A Elite: Rovigo vs Rugby Lyons – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Ekipe Orizzonte vs Bogliasco – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Brizz vs Città di Cosenza – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Ciclocross, Merksplas: prova maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00, MotoGP, GP Barcellona 2024: Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it

15.00 Pallanuoto, Serie A1: Savona vs Florencia – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Pallanuoto, Serie A1: SC Quinto vs Telimar – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli vs Fiorentina – Diretta streaming su DAZN.

16.30 Pattinaggio, GP Finlandia Trophy 2024: rhythm dance – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.30 Curling, Europei 2024: Italia vs Inghilterra – Diretta streaming su The Curling Channel.

17.00 Tennis, BJK Cup: Repubblica Ceca vs Polonia – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

17.00 Pallanuoto, Serie A1: Catania vs De Akker – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Pallanuoto, Serie A1: Roma vs Olympic Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Golf, Bermuda Championship: terza giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria vs Inter – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Plebiscito Padova vs Ancona – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Roma vs Rapallo – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Calcio a 5, Serie A: Fortitudo vs Napoli Futsal – Diretta streaming su Futsal Tv.

18.00 Calcio a 5, Serie A: Padova vs L84 – Diretta streaming su Futsal Tv.

18.00 Nuoto, Assoluti invernali vasca corta 2024: ultima giornata (finali) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

18.00 Tennis, ATP Finals 2024: seconda semifinale doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Curling femminile, Europei 2024: Italia vs Turchia – Diretta streaming su The Curling Channel.

19.30 Volley, SuperLega: Perugia vs Grottazzolina – Diretta straming su DAZN e su VBTV.

19.30 Pallanuoto, Serie A1: Posillipo vs Onda Forte – Nessuna copertura tv/streaming

20.30 Tennis, ATP Finals 2024: seconda semifinale singolare (Sinner vs Ruud) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Serie A: Scafati vs Varese – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Volley, SuperLega: Cisterna vs Taranto – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

20.45 Calcio a 5, Serie A: Città di Cosenza vs Manfredonia – Diretta streaming su Futsal Tv.