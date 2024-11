LIVE Zverev-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: tedesco favorito nella prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale delle ATP Finals 2024 tra Alexander Zverev e Taylor Fritz, che prenderà il via alle ore 14:30 dopo la semifinale d’apertura di doppio.

Partita che rappresenta la rivincita del quarto di finale degli US Open, quando uno spento tedesco finì per arrendersi in quattro parziali ad un’americano che avrebbe poi dato filo da torcere anche a Sinner in finale. Quella sconfitta rappresentò una delusione per il tedesco, che è comunque numero 2 del mondo ma che non è riuscito neanche nel 2024 a tirare la tanto agoniata “zampata Slam”.

In questo torneo il due volte campione delle Finals è apparso molto in palla, qualificandosi come primo nel gruppo di presidiato da Alcaraz, Ruud e Rublev. Tuttavia, è da vedere come se la caverà contro l’ormai collaudato numero 5 del mondo, con margine su chi insegue. Fritz è sbocciato in questa stagione, una finale Slam in casa che gli ha dato ancora più consapevolezza dei suoi mezzi. Alle Finals si era già issato in semifinale nel 2022, quando ad arrestare la sua corsa fu sua maestà Novak Djokovic.

