LIVE Italia-Giappone, BJK Cup 2024 in DIRETTA: Jasmine Paolini nel secondo singolare

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Italia-Giappone, quarto di finale della Billie Jean King Cup 2024 in scena a Malaga (Spagna). La sfida tra le azzurre di Tathiana Garbin entra nel vivo con l’incontro tra le due numero 1: l’Italia con ogni probabilità si affiderà a Jasmine Paolini, mentre il Giappone dovrebbe affidarsi a Ena Shibahara.

Paolini, numero 4 del ranking WTA, proverà a trascinare l’Italia come fatto lo scorso anno, quando fu decisiva nel cammino delle azzurre verso la finale. La toscana è reduce dalla prima apparizione alle WTA Finals: l’italiana ha chiuso al terzo posto del girone con una vittoria (7-6, 6-4 ai danni di Elena Rybakina) e due sconfitte (6-3, 7-5 con Aryna Sabalenka e 6-1, 6-1 con Qinwen Zheng).

La numero 1 del Giappone dovrebbe essere Ena Shibahara. Attualmente la ventiseienne nipponica occupa la posizione 135 del ranking WTA con un best ranking di 132 ottenuto ad ottobre. La giapponese però vanta uno storico da grande doppista (numero 4 del mondo). Sulla carta Paolini parte nettamente favorita con Shibahara, la quale però è già stata in grado di vincere in questa Billie Jean King Cup: giovedì la giapponese ha superato a sorpresa Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-4, 7-6.

La sfida tra le numero 1 di Italia e Giappone è la seconda in programma a partire dalle 10.00.