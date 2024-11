LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin unica favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2024-25. Con l’inizio della stagione dello slalom, si ripropone la solita domanda che accompagna il primo appuntamento femminile della Coppa del Mondo a Levi, in Finlandia: chi può battere Mikaela Shiffrin? Dopo l’esordio a Soelden, dove si è piazzata quinta nonostante fosse in testa dopo la prima manche, l’americana è pronta a riscattarsi e a puntare alla sua prima vittoria stagionale sulla Levi Black, una pista che conosce molto bene.

Shiffrin ha già trionfato sette volte su questo pendio e ha vinto tre delle ultime quattro gare disputate in Finlandia. Una performance che conferma il suo dominio, reso ancora più evidente dall’assenza di Petra Vlhova, sua storica rivale e sei volte vincitrice a Levi. La slovacca, in fase di recupero dopo l’infortunio al ginocchio subito la scorsa stagione, non sarà al via, rimandando a Killington un eventuale confronto diretto tra le due campionesse.

Nonostante l’assenza della slovacca Vlhova, Shiffrin non sarà completamente senza rivali. Tra le principali contendenti spicca Lena Duerr, che vanta un’eccellente confidenza con la pista finlandese. La tedesca ha conquistato quattro podi negli ultimi sei slalom disputati, tra cui un secondo e un terzo posto proprio nella scorsa stagione. Duerr potrebbe rappresentare una delle principali minacce alla regina americana. Attenzione anche alla coppia svedese Anna Swenn-Larsson e Sara Hector, entrambe capaci di sorprendere e di inserirsi nelle posizioni di vertice. Stesso discorso per le croate Zrinka Ljutic e Leona Popovic: quest’ultima, in particolare, si è piazzata seconda a Levi nella scorsa edizione e potrebbe ambire a un altro risultato di prestigio. Da non sottovalutare le svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. Quest’ultima farà il suo ritorno in slalom dopo essersi lasciata alle spalle l’infortunio alla caviglia che l’aveva fermata a dicembre 2023. Per entrambe, Levi rappresenta l’occasione per rimettersi in gioco in una disciplina molto competitiva.

Per l’Italia, lo slalom femminile resta la specialità più complessa, con risultati che da anni stentano ad arrivare. Saranno comunque sette le azzurre al cancelletto di partenza, e si spera che almeno tre di loro riescano a qualificarsi per la seconda manche. Le maggiori aspettative sono rivolte a Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea, atlete che hanno dimostrato di poter ottenere piazzamenti solidi. Il resto della squadra, composto da Beatrice Sola, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi, cercherà di sorprendere e di ottenere un accesso tra le prime trenta. Per loro, ogni risultato positivo sarebbe una spinta di fiducia verso una specialità che per l’Italia continua a essere un terreno difficile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2024-25. La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.00, buon divertimento!