LIVE Italia-Lituania, Europei curling femminile 2024 in DIRETTA: debutto per le azzurre

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo match del round robin degli Europei femminili di curling 2024 tra Italia e Lituania. Dopo l’argento della scorsa edizione le azzurre sono tra le favorite per il successo finale. A Lohja (Finlandia), cittadina situata ad una manciata di km dalla capitale Helsinki, Constantini e compagne hanno una nuova occasione per dimostrare i progressi degli ultimi anni.

Il team formato da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (accompagnate da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva) avvia la manifestazione continentale contro la nazionale baltica, in un incontro sulla carta agevole ma ad ogni modo da non sottovalutare in uno sport che spesso riserva inattesa sorprese.

Azzurre che in serata torneranno sul ghiaccio finlandese per affrontare la Turchia. Serve dunque iniziare la kermesse europea con una doppia vittoria per incamminarsi verso la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta alla quale puntano le solite Svizzera, Svezia, Norvegia e Danimarca. Per la Lituania invece l’occasione per misurarsi con le big del continente, con lo skip Virginja Paulaiskaite che guiderà le compagne di squadra.

La sfida degli Europei femminili di curling tra Italia e Lituania inizierà alle 10.00.