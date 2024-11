LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: ultima giornata con Curtis e Quadarella, curiosità per Martinenghi nei 200 rana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di gara degli Campionati Italiani 2024 di nuoto in vasca corta in corso a Riccione. Si conclude quest’oggi la rassegna nazionale in programma nel tradizionale contesto dello Stadio del Nuoto della cittadina romagnola: si preannuncia un sabato ricco di emozioni e grande spettacolo per l’ultimo grande evento prima dei Mondiali in vasca corta del mese di dicembre.

Tantissimi i nomi che attenzioneranno l’occhio degli appassionati. In campo femminile, si partirà con il botto visto che sarà subito in scena Sara Curtis nei 50 stile libero. Attesa per Simona Quadarella, impegnata nei 400 stile libero. Ci sono Francesca Fangio e Lisa Angiolini nei 200 rana, così come Sara Franceschi nei 200 misti ed Erika Gaetani e Giulia D’Innocenzo nei 200 dorso.

Anche in campo maschile non mancano i grandi nomi. La gara più interessante sarà sicuramente quella dei 200 stile libero, dove dovrebbero prendere il via Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli e Alessandro Ragaini, Curiosità per Nicolò Martinenghi, il quale si cimenterà nei 200 rana. Spazio anche per i 1500 stile libero dove, in contumacia di Gregorio Paltrinieri, l’attesa sarà rivolta su Luca De Tullio. Si ripresenta nei 200 dorso Lorenzo Mora dopo la vittoria nei 100.

Il via della sessione mattutina è previsto per le ore 10.00, mentre le finali avranno inizio a partire dalle 18.00.