LIVE Italia-Giappone, BJK Cup 2024 in DIRETTA: Cocciaretto o Bronzetti nel primo singolare?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo singolare del tie tra Italia e Giappone di Billie Jean King Cup 2024, che prenderà il via alle 10:00 e vedrà impegnate le numero due del team azzurro e di quello nipponico.

Inizia la fase finale della competizione per Nazioni femminile tennistica, con l’Italia finalista uscente impegnata contro una compagine molto ostica. Nella passata stagione Paolini e compagne furono capaci di issarsi fino all’atto finale, arrendendosi solo ad un Canada pressoché ingiocabile in quel contesto.

Il cemento indoor favorisce e non poco le rivali delle azzurre nella conquista del trofeo più ambito per Nazioni nel mondo del tennis, considerato che Jasmine Paolini ha nelle palestre la superficie meno congeniale. Tuttavia, la toscana ha ormai raggiunto uno status per cui difficilmente soccombe contro rivali peggio classificate di lei, tanto si deciderà quindi nel singolare che vi racconteremo qui.

Chi tra Lucia bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sarà la scelta di Tathiana Garbin? Per un puro fatto di adattabilità, la capitana nostrana potrebbe optare per la marchigiana, mentre se si guardano i risultati, ecco che la romagnola dovrebbe spuntarla, anche in virtù della recente semifinale raggiunta a Guangzhou.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del primo singolare della sfida di quarti di finale tra Italia e Giappone di Billie Jean King Cup 2024, che prenderà il via alle 10:00.