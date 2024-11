Sport in tv oggi (martedì 12 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, martedì 12 novembre, ci aspetta una ricca giornata di sport con l’Italia protagonista su più fronti. Proseguono le ATP Finals di Torino, con il menù odierno che prevede lo svolgimento della seconda tornata di incontri del gruppo Nastase per quanto riguarda il torneo di singolare. Torna in campo dunque Jannik Sinner, di scena in serata contro Taylor Fritz.

Si tratta di uno scontro diretto cruciale per il primo posto nel girone, con l’azzurro che in caso di vittoria ipotecherebbe la qualificazione per le semifinali dopo essersi imposto domenica scorsa nel match d’esordio con Alex De Minaur. Tanta carne al fuoco anche per le coppe europee degli sport di squadra, con diverse squadre azzurre coinvolte.

Impegno esterno nella Champions League di volley femminile per Conegliano e Milano, rispettivamente contro Maritsa Plovdiv ed il Calcit Kamnik. Appuntamento casalingo contro l’Arsenal invece per la Juventus nella terza giornata della fase a gironi della Champions League di calcio femminile, mentre ci sarà una doppia trasferta per le italiane nell’Eurolega di basket maschile.

L’Olimpia Milano fa visita all’Alba Berlino e si gioca una grande occasione per rientrare provvisoriamente in zona play-in dopo un avvio altalenante di stagione, mentre la Virtus Bologna sogna l’impresa a casa del Real Madrid. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 12 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 12 novembre

2.00 Basket, NBA: Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e NOW

2.00 Basket, NBA: Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

11.30 Tennis, ATP Finals: round robin, sessione diurna – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

18.00 Tennis, ATP Finals: round robin, sessione serale (2° match, non prima delle ore 20.30, Jannik Sinner-Taylor Fritz) – Diretta tv su Rai 2 (solamente Sinner-Fritz), Sky Sport Uno (solamente Sinner-Fritz) e Sky Sport Tennis, live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

18.00 Volley femminile, Champions League: Calcit Kamnik-Vero Volley Milano – Diretta tv su Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

18.00 Volley femminile, Champions League: Maritsa Plovdiv-Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves-Trento – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

18.45 Calcio femminile, Champions League: Juventus-Arsenal – Diretta streaming su DAZN

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Eurolega: Monaco-Stella Rossa – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, FIBA Champions League: Reggio Emilia-Slask Wroclaw – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Eurolega: Alba Berlino-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Basket, Eurolega: Olympiacos-ASVEL – Diretta streaming su DAZN

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Efes Istanbul – Diretta streaming su DAZN

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN