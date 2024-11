LIVE Sinner-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: a Torino la rivincita degli US Open

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire Sinner-Fritz in tv/streaming – La classifica del gruppo “Ilie Nastase” – La cronaca di Sinner-de Minaur

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della partita tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, valida per il gruppo “Ilie Nastase” delle ATP Final 2024. Seconda giornata di incontri di questo raggruppamento e il n.1 del mondo sarà chiamato ad affrontare il tennista californiano in quella che è una vera e propria rivincita degli US Open.

Sinner ha iniziato bene il proprio cammino all’Inalpi Arena. L’esordio contro l’australiano Alex de Minaur ha confermato quanto si era già visto nei match precedenti tra i due, con una netta prevalenza dell’italiano. Non è un caso che sia maturata l’ottava affermazione in altrettanti incontri contro l’attuale n.9 del mondo. Stasera, però, l’altoatesino dovrà alzare l’asticella.

Il confronto con Fritz si preannuncia impegnativo. L’americano ha impressionato nella sfida vinta contro il russo Daniil Medvedev. Un successo per 6-4 6-3 in cui il giocatore degli States ha fatto vedere tutti i suoi miglioramenti negli spostamenti laterali e, in secondo luogo, grande efficacia nell’esecuzione del servizio. Un’arma quest’ultima che su una superficie rapida come quella di Torino può rivelarsi micidiale.

Sono tre i precedenti e il pusterese è in vantaggio 2-1. Dopo aver perso nel primo incrocio del 2022 a Indian Wells, Sinner ha vinto gli ultimi due match: nel 2023 sempre in California e quest’anno nella menzionata finale del Major a New York. Parliamo, quindi, del quarto scontro diretto e Jannik vorrà dar seguito alla serie, puntando al successo n.3.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della partita tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, valida per il gruppo “Ilie Nastase” delle ATP Final 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida in questione sarà la seconda e ultima sessione serale, non prima delle 20.30. Ricordiamo che il tutto inizierà con il match di doppio alle 11.30 tra Purcell/Thompson e Heliovaara/Patten. Non prima delle 14.00 ci sarà la partita tra Medvedev e de Minaur, non prima delle 18.00 la seconda sfida di doppio tra Granollers/Zeballos e Koolhof/Mektic, a precedere l’incontro tra l’azzurro e lo statunitense. Buon divertimento!