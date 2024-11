LIVE Juventus-Arsenal, Champions League calcio femminile in DIRETTA: scontro diretto cruciale per i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Arsenal di calcio femminile, incontro valido per la 3° giornata della fase a gironi di Champions League che si disputerà allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella.

Le due squadre, allenate rispettivamente da Massimiliano Canzi e Renee Slegers, cercano la seconda vittoria dopo aver battuto entrambe il Valerenga, squadra norvegese della capitale Oslo (le bianconere sono passate per 1-0 mentre le inglesi per 4-1) ed aver perso entrambe contro il Bayern Monaco, squadra favorita del girone. Le torinesi, contro le tedesche, hanno preso due gol su palle inattive nell’incontro d’andata per un risultato finale di 0-2 mentre le londinesi vennero schiantate ad inizio competizione con un dilagante 2-5.

Il risultato odierno, dunque, sarà di fondamentale importanza per staccare le dirette avversarie e portarsi al 2° posto del Gruppo C e cercare di qualificarsi per la fase finale della competizione europea. Sono solamente due i precedenti tra le due formazioni: il primo risale al 24 novembre 2022, incontro terminato in pareggio (1-1) all’Allianz Stadium con le reti di Beerensteyn e Miedema e il secondo a favore delle londinesi che in casa si imposero per 1-0 con rete ancora di Miedema.

In Serie A le bianconere stanno dominando la classifica con 25 punti fatti in 9 partite giocate. Sono 8 gli incontri vinti con solo un pareggio all’attivo, quello contro l’Inter, attualmente in 3° posizione. In Inghilterra, invece, l’Arsenal si trova al momento al 4° posto a 12 punti con 7 partite giocate (3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta). Gli ultimi incontri avuti parlano di due squadre in forma: la Juventus è passata in casa contro il Milan per 3-0 con gol di Girelli, Cantore e Caruso mentre l’Arsenal si è imposto con un abbondante 5-0 sul Brighton con le reti di Mead, Foord, Leonhardsen Maanum, Hurtig (ex Juve) e Russo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di Champions League femminile tra Juventus e Arsenal. Calcio d’inizio alle 18:45 allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella. Buon divertimento!