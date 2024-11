LIVE Calcit Kamnik-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: Egonu torna titolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di seconda giornata del gruppo C di Champions League femminile 2024/2025 tra Calcit Kamnik e Vero Volley Milano. Le lombarde fanno visita alle slovene dopo il buon esordio casalingo contro il Porto.

A pochi giorni dall’inattesa battaglia risolta soltanto al tiebreak contro Busto Arsizio le rosa di Stefano Lavarini tornano in campo per il secondo impegno continentale. Milano vuole continuare a dettar legge nel raggruppamento possibilmente bissando il 3-0 rifilato al Porto. C’è un precedente che risale alla Challenge Cup 2018/2019 risolto con un netto 3-0 3-1 in favore delle lombarde, che potrebbero ritrovare sin dall’inizio la rientrante Paola Egonu. Tante le possibilità per coach Lavarini, che oltre alla citata Egonu può vantare le campionesse Olimpiche Anna Danesi, Alessia Orro e Miryam Sylla.

18 incontri giocati in Champions ed altrettante sconfitte per le slovene di Najdic, che all’esordio non hanno però sfigurato contro le turche del VakifBank riuscendo a strappare anche un importante set. Occhi puntati sulle schiacciatrici Kerschenbaum e Macek, tra le più in palla all’esordio.

La sfida della seconda giornata del gruppo C di Champions League femminile tra Calcit Kamnik e Vero Volley Milano inizierà alle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!