LIVE Maritza Plovdiv-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta da vincere per le Pantere

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Maritza Plovdid-Conegliano, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2024-2025. Il cammino in Europa continua per le ragazze di coach Santarelli, l’obbiettivo finale è senza ombra di dubbio quello di sollevare la Coppa al cielo, come accaduto nella passata stagione.

Stagione da incorniciare per Conegliano, che di fatto è ancora imbattuta in tutte le competizioni: vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro Milano, primo posto in Campionato con 8 successi su 8 e primo posto nella pool A di Champions League con 3 punti e una vittoria all’attivo. Il Maritza Plovdiv è una formazione completamente diversa e con ambizioni completamente diverse, le bulgare sono si prime nel proprio Campionato, ma hanno però perso il match inaugurale in Champions League contro il Resovia. Le Pantere giocheranno per rafforzare la leadership del girone, considerando che la sfida decisiva sarà quella contro il Resovia, mentre il Maritza Plovdiv si trova già quasi con le spalle al muro per il passaggio del turno. Non ci sono scontri diretti tra queste due squadre, ovviamente Conegliano partirà con tutti i favori del pronostico, molto probabilmente Santarelli lascerà spazio alle “seconde line”, se così possono definirsi, come avvenuto settima scorsa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Maritza Plovdid-Conegliano, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 18:00!