LIVE Real Madrid-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta proibitiva, serve un’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di nono turno di Eurolega 2024-2025 tra Real Madrid e Virtus Segafredo Bologna. Si gioca in una delle arene più difficili da espugnare, il WiZink Center della capitale spagnola.

Momenti non troppo facili sia dall’una che dall’altra parte, almeno per quanto riguarda il piano continentale. Le V nere sono a 2-6, ma con il Maccabi Tel Aviv è arrivata una preziosa vittoria casalinga, mentre il Real è a 3-5 con un paradosso: in casa vince sempre, fuori mai.

Recentemente i due club sono stati al centro di un ricco intrigo di mercato, con un’importante offerta avanzata dal club allenato da Chus Mateo all’indirizzo di Isaia Cordinier. La risposta virtussina è arrivata chiara e forte: il francese dalle parti di Piazza Maggiore ci resta senza dubbio alcuno. Varie criticità in tema di infortuni: per il Real fuori Feliz, Garuba e Musa, e soprattutto gli ultimi due nomi sono pesanti, ed è in dubbio anche Llull. Per Bologna, Cacok a parte, tutto regolare.

Queste le dichiarazioni della vigilia di Luca Banchi: ““La gara contro il Real Madrid ha sempre un fascino particolare, dovendo affrontare una squadra capace, negli ultimi tre anni, di centrare altrettante finali di Eurolega. Nonostante le iniziali difficoltà, frutto principalmente di infortuni, hanno un rendimento casalingo di altissimo livello che li rende tuttora imbattuti e che ci obbligherà ad una gara di grande spessore per riuscire a competere contro un avversario di tale blasone. Cercheremo di prepararci con cura per riuscire ad arginare le loro fonti principali di gioco e sfruttare al meglio gioco in transizione e circolazione di palla“.

La palla a due tra Real Madrid e Virtus Segafredo Bologna verrà alzata alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!