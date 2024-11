Sport in tv oggi (domenica 24 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 24 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con le Davis Cup Finals, i motori con la F1, gli sport invernali con lo sci alpino, il salto con gli sci e lo speed skating, la vela con la SailGP, e tanto altro ancora.

Terza ed ultima giornata di gare per lo speed skating nella prima tappa della Coppa del Mondo: a Nagano, in Giappone, ultima giornata di finali dopo la vittoria di ieri di Davide Ghiotto sui 5000 maschili: fari puntati per l’Italia sulle mass start.

Per il salto con gli sci la tappa della Coppa del Mondo di Lillehammer, sul trampolino norvegese, prevede la finale femminile dalle 11.30, con qualificazioni dalle 8.30, e l’ultimo atto maschile dalle 16.00, dopo le qualificazioni delle 09.30.

A Gurgl, in Austria, proseguirà la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino anche per gli uomini: in programma lo slalom speciale, con la gara maschile che prevede la prima manche alle ore 10.00 e la seconda run alle ore 13.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 24 novembre

01.00 Speed skating, Coppa del Mondo Nagano: 3a giornata – 5.00 YouTube Skating ISU

07.00 F1, GP Las Vegas: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 14.00 in differita su TV8 HD, tv8.it

08.30 Atletica, Maratona di Firenze – differita ore 24.00 Rai Sport HD, Rai Play

08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni femminili – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni maschili – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.00 Vela, SailGP Dubai: seconda giornata – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, YouTube SailGP

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: finale femminili – discovery+, dalle 12.00 Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Cagliari – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Milan – DAZN

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Gurgl: slalom maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Como-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Monza – DAZN, DAZN 2

16.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Roma – DAZN

16.00 Tennis, Coppa Davis: finale, Italia-Paesi Bassi – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD, Sky Go, NOW, Rai Play

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: finale maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-San Martino – flima.tv

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Chieri-Vallefoglia – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Cuneo-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Pinerolo-Bergamo – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Venezia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Giovanni-Alpo – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Scrivia-Schio – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Juventus – DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Firenze-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Bologna – DAZN, DAZN 1