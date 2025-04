ATP Montecarlo, Matteo Berrettini supera Navone con qualche patema e troverà Zverev!

Esordio vincente per Matteo Berrettini sulla terra battuta del Principato di Monaco: nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro supera il qualificato argentino Mariano Navone con un duplice 6-4 in un’ora e 48 minuti di gioco ed affronterà il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev.

Nel primo set Berrettini non sfrutta un break point in avvio, poi deve risalire dallo 0-40 nel secondo game. A seguire c’è uno scambio di break a quindici tra terzo e quarto gioco, ma lo strappo che si rivelerà decisivo arriva nel settimo game, quando ai vantaggi il romano trova l’allungo che vale il 4-3. Berrettini va poi a servire per il set sul 5-4, ma deve annullare una palla break prima di poter incamerare la frazione ai vantaggi sul 6-4 in 51 minuti.

La seconda partita si apre in maniera ottimale per l’azzurro, che trova il break a trenta in avvio, poi nel quinto game vola sul 4-1 pesante strappando ancora il servizio, questa volta a quindici, all’avversario. Navone non crolla e riesce a rimettere in piedi il confronto togliendo per due volte la battuta a Berrettini, ma quando ha l’occasione di portarsi in vantaggio, col servizio a disposizione sul 4-4, finisce sotto 0-40 ed ai vantaggi cede ancora la battuta. L’azzurro, così, va a servire per il match e chiude i conti, ancora sul 6-4, dopo 57 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurro, che conquista 71 punti contro i 64 del sudamericano, convertendo 5 delle 11 palle break avute a disposizione e salvandone 4 delle 7 concesse all’avversario. Berrettini mette a segno più vincenti, 19 contro 12, ma concede anche più gratuiti all’argentino, 35-29.