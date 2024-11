CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP del Brasile 2024 di F1. Una domenica che potrebbe riservare molti colpi di scena, ma anche un nulla di fatto. Il programma è stato completamente rivoluzionato a seguito della pioggia torrenziale che si è abbattuta ieri su Interlagos. Alle 11.30 (le 7.30 locali) si disputeranno infatti le qualifiche, seguite alle 16.30 dalla gara (originariamente prevista per le 18.00 e dunque anticipata di due ore e mezza).

È veramente molto insolito che una competizione di F1 si svolga così presto al mattino. Evidentemente la FIA spera di aver individuato le due finestre più favorevoli per il meteo. Dalle previsioni non sembra esserci scampo: pioverà ancora, e tanto. Forse anche più di ieri. Per questo non è da escludere che non si possa proprio scendere in pista se le condizioni saranno le medesime, se non peggiori rispetto a quelle del sabato. Una eventualità che strizzerebbe l’occhio, e non poco, a Max Verstappen, che vedrebbe immutato il proprio vantaggio in classifica su Lando Norris e con una gara in meno da disputare.

C’è anche l’ipotesi che non vengano disputate le qualifiche, ma solo la gara. In quel caso sarà la FIA a stabilire l’ordine della griglia di partenza in base ai risultati di qualifiche Sprint, prove libere del venerdì o Sprint stessa. L’auspicio, ad ogni modo, è che si riesca a correre, anche se c’è scetticismo in proposito: negli ultimi anni, per privilegiare la sicurezza, le gare bagnate stanno diventando sempre più una rarità.

In questo contesto la Ferrari, che non sta brillando sui curvoni di Interlagos, potrebbe trarre beneficio da un contesto imprevedibile, sebbene né Charles Leclerc né Carlos Sainz siano degli specialisti con la pioggia. I maestri sono invece Max Verstappen e, soprattutto, Lewis Hamilton, probabilmente il n.1 in assoluto, senza dimenticare l’altro pilota della Mercedes George Russell.

L’appuntamento dunque, pioggia permettendo, sarà per le 11.30 con le qualifiche, seguite alle 16.30 dalla gara. Non perdetevi neppure un aggiornamento del GP del Brasile 2024 di F1 con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!