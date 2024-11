A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Brasile 2024: programma qualifiche e gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di San Paolo 2024, ventunesimo atto del Mondiale di Formula 1, si terrà nel primo pomeriggio brasiliano di domenica 3 novembre. Però, a causa del maltempo, il programma è stato stravolto.

Il rinvio delle qualifiche, che avrebbero dovuto disputarsi nella giornata di sabato 2 novembre, nonché il rischio di incappare nuovamente in piogge torrenziali, hanno spinto l’organizzazione a rivoluzionare quanto definito da tempo. Quindi la gara è stata anticipata di 1 ora e mezza e sarà preceduta dalle qualifiche.

Nel 2023 festeggiò Max Verstappen, che sul traguardo precedette Lando Norris e l’eterno Fernando Alonso. Fu una gara deludente per la Ferrari. Carlos Sainz non andò oltre la sesta piazza, mentre Charles Leclerc si ritirò addirittura nel giro di formazione a causa di un problema idraulico. Cosa accadrà nel 2024 e come seguire il GP di San Paolo in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP SAN PAOLO 2024

Ore 21.30 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP SAN PAOLO F1 OGGI

(3 NOVEMBRE 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di San Paolo.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Interlagos. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda in questa intensa domenica di sport.

STREAMING – L’evento brasiliano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Paolo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP SAN PAOLO 2024

Ore 11.30 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* salvo differenti scelte editoriali dell’ultimo minuto da parte dell’emittente

Ore 16.30 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* salvo differenti scelte editoriali dell’ultimo minuto da parte dell’emittente