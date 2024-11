Griglia di partenza F1, GP Brasile 2024: risultati e classifica qualifiche

Stamattina sono andate in scena le qualifiche del GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara in programma oggi pomeriggio sul tracciato brasiliano. Si trattava del recupero del turno cancellato ieri a causa dell’intensa pioggia, ma il maltempo non ha lasciato tregua nemmeno oggi e si è girato su asfalto bagnato.

Lewis Hamilton era uno degli uomini più attesi della vigilia viste le sue eccellenti doti in queste condizioni meteo, ma il pilota della Mercedes è stato eliminato nel Q1 e scatterà dalla sedicesima piazzola.

Di seguito la griglia di partenza del GP di San Paolo 2024 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito brasiliano di Interlagos.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAN PAOLO F1 2024

11. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

12. Sergio Perez (Red Bull)

13. Carlos Sainz (Ferrari)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Lewis Hamilton (Mercedes)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di cinque posizioni

18. Franco Colapinto (Williams)

19. Nico Hulkenberg (Haas)

20. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP SAN PAOLO F1 2024

Q3

Q2

1 Lando Norris McLaren 1:24.844

2 Fernando Alonso Aston Martin +0.191

3 Oscar Piastri McLaren +0.335

4 Liam Lawson RB +0.810

5 Alexander Albon Williams +1.045

6 Charles Leclerc Ferrari +1.253

7 Esteban Ocon Alpine +1.362

8 George Russell Mercedes +1.463

9 Lance StrollAston Martin +1.490

10 Yuki Tsunoda RB +1.620

11 Valtteri Bottas Kick Sauber +1.628

12 Max Verstappen Red Bull Racing +2.927

13 Sergio Perez Red Bull Racing +3.314

14 Carlos Sainz Ferrari +4.562

15 Pierre Gasly Alpine +4.770

Q1

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:28.522

2 Alexander Albon Williams +0.550

3 George Russell Mercedes +0.599

4 Esteban Ocon Alpine +0.649

5 Yuki Tsunoda RB +0.650

6 Pierre GaslyAlpine +0.898

7 Charles Leclerc Ferrari +1.317

8 Sergio Perez Red Bull Racing +1.513

9 Oscar Piastri McLaren +1.592

10 Fernando Alonso Aston Martin +1.685

11 Carlos Sainz Ferrari +1.781

12 Lance Stroll Aston Martin +2.058

13 Valtteri Bottas Kick Sauber +2.111

14 Liam Lawson RB +2.236

15 Lando Norris McLaren +2.422

16 Lewis Hamilton Mercedes +2.628

17 Oliver Bearman Haas F1 Team +2.707

18 Franco Colapinto Williams +2.748

19 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +3.101

20 Zhou Guanyu Kick Sauber +3.741