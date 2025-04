Nuovi sport a Los Angeles 2028: tutte le principali novità alle Olimpiadi

L’Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale ha deliberato una serie di importantissime novità che riguardano le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove si disputeranno 351 eventi da medaglie, ben 22 in più rispetto a Parigi 2024. Era già noto da tempo il ritorno di baseball/softball e il debutto di cricket, flag football, lacrosse e squash, ma oggi sono stati comunicati degli allargamenti di primario rilievo.

Si materializza il tanto atteso ampliamento della pallanuoto che fino allo scorso anno vedeva uno sbilanciamento in sfavore delle donne (dieci formazioni contro le dodici compagini di uomini). Enorme novità per il calcio, che dall’edizione a cinque cerchi negli USA vedrà sedici sodalizi femminili (e non più dodici) e invece nel maschile scenderanno da sedici a dodici. Aumentano i contingenti nel basket 3×3 (da otto squadre si passerà a dodici per entrambi i sessi).

Il CIO ha perseguito l’intento dell’equità di genere: 161 eventi femminili, 165 maschili e 25 misti. Sul fronte degli eventi misti se ne sono aggiunti ben sei: uno di tiro con l’arco (nel compound, altra specialità rispetto al tradizionale ricurvo), uno di atletica (la 4×100, con due donne nelle prime due frazioni seguite da due uomini), uno di ginnastica artistica (una gara a squadre miste, i dettagli sono da definire), uno di canottaggio beach sprint (CX2), uno di tennistavolo (doppio misto), uno di golf (format da delineare).

Nel nuoto ci saranno ben sei gare in più, visto che si gareggerà sui 50 metri anche nel dorso, farfalla e rana oltre al consueto stile libero. Debutterà il canottaggio coastal beach sprint con la già citata gara mista oltre al singolo femminile e al singolo maschile. Nell’arrampicata sportiva ci sarà l’addio alla combinata: boulder e lead assegneranno medaglie separate, proprio come lo speed, per un totale di tre titoli per sesso.

Verrà aggiunta una categoria di peso nella boxe femminile (si combatterà in 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, +80 kg; negli uomini spazio a 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, +90 kg). Novità nella marcia di atletica: si gareggerà soltanto nella nuova 21,097 km (distanza che dal 2026 sostituirà la 20 km), sparirà la gara mista vista a Parigi e subito abbandonata.