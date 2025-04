F1, Jacques Villeneuve: “Lewis Hamilton deve fare sua la Ferrari e toglierla a Leclerc”

Il Mondiale di F1 non è iniziato come la Ferrari avrebbe sperato. Andati in archivio i primi tre appuntamenti del campionato, la Rossa è stata in pista terza o quarta forza e chiaramente le ambizioni erano ben altre. In vista del week end in Bahrain, dovrebbe essere introdotto un nuovo fondo, ma si fa fatica a pensare che questa novità possa rappresentare una soluzione alle criticità della SF-25.

Alla prova dei fatti, le uniche soddisfazioni per il team di Maranello sono coincise le prestazioni di Lewis Hamilton nelle qualifiche Sprint e nella Sprint Race a Shanghai (Cina), dove il “Re Nero” ha dimostrato di poter fare la differenza. Una prestazione che, a detta di Jacques Villeneuve, ha rappresentato un punto importante nella gestione degli equilibri interni alla scuderia.

“Il legame tra Ferrari ed Hamilton non è un progetto di un anno, a breve termine, quindi la prima cosa che Lewis deve fare, e che ha già fatto, o quasi, è prendere in mano la squadra. Fare suo il team e toglierlo a Leclerc. Per tutto l’inverno si è parlato solo di Lewis e della Rossa. Questo ha messo un po’ in ombra Charles. Poi, però, doveva farlo anche in pista, e ha ottenuto una pole e vinto una Sprint Race. La squadra è sua“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport UK Villeneuve.

Vedremo se l’analisi del campione del mondo di F1 del 1997 avrà ulteriori riscontri nei fatti, anche perché poi il tutto si gioca in una situazione in cui la Ferrari non ha la miglior macchina del Circus e non può rivaleggiare per le vittorie nei GP, allo stato attuale delle cose.