Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2024: Verstappen mostruoso, da 17° a 1°! Leclerc precede le McLaren

Stasera è andato in scena il GP di San Paolo 2024, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito brasiliano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. La gara è stata pazza sotto la pioggia tra incidenti, safety car, bandiere rosse, capovolgimenti di fronte, interruzioni, ripartenze.

È successo davvero di tutto in Brasile e lo spettacolo è stato sconfinato in oltre due ore di un evento che sembrava non volere finire più. Max Verstappen ha vinto il GP del Brasile con una straripante rimonta: partendo 17mo ha fatto il bello e il cattivo tempo sul bagnato, ha risalito la china, ha sfruttato anche le varie interruzioni e dopo la ripartenza in seguito alla bandiera rossa ha operato il sorpasso risolutore ai danni di Esteban Ocon.

Max Verstappen ha così riallungato in maniera perentoria nella classifica del Mondiale, visto che il suo rivale Lando Norris, scattato dalla pole position, ha chiuso al sesto posto dopo una serie di brutti errori e così l’olandese può fare affidamento su 62 lunghezze di margine. Sul podio sono saliti i due eccezionali piloti della Alpine, ovvero Esteban Ocon e Pierre Gasly, abili a lasciarsi alle spalle la Mercedes di George Russell.

La Ferrari non si è trovata a suo agio sotto la pioggia e Charles Leclerc si è dovuto accontentare della quinta posizione, davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri (poi ottavo per una penalità di dieci secondi): la scuderia inglese ha così guadagnato due punti sul Cavallino Rampante nella lotta per il titolo costruttori, visto che Carlos Sainz è andato a sbattere contro il muro quando stava provando a rientrare in zona punti e ora si trova a +36 in un testa a testa che si sta rivelando molto serrato.

La top-10 è stata completata dalle RB di Yuki Tsunoda (settimo davanti a Piastri, che ha dovuto scontare una penalità di dieci secondi) e Liam Lawson e dall’altra Mercedes di Lewis Hamilton, che ha preceduto la seconda Red Bull guidata da Sergio Perez. Da annotare la squalifica di Nico Hulkenberg, Lance Stroll è andato in testacoda durante il giro di formazione, ritiro anche per Franco Colapinto.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di San Paolo, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos. Si tornerà in pista tra tre settimane per il GP di Las Vegas nella metropoli statunitense, terzultimo evento di questa intensa stagione.

ORDINE D’ARRIVO GP SAN PAOLO F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2. Esteban Ocon (Alpine)

3. Pierre Gasly (Alpine)

4. George Russell (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Yuki Tsunoda (RB)

8. Oscar Piastri (McLaren), penalizzato di dieci secondi

9. Liam Lawson (RB)

10. Lewis Hamilton (Mercedes)

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

Ritirato: Carlos Sainz (Ferrari)

Ritirato: Franco Colapinto (Williams)

Squalificato: Nico Hulkenberg (Haas)

Uscito nel giro di formazione: Lance Stroll (Aston Martin)

Non partito: Alexander Albon (Williams)

RISULTATI E CLASSIFICA GP SAN PAOLO F1 2024

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 Esteban Ocon Alpine +19.477

3 Pierre Gasly Alpine +22.532

4 George Russell Mercedes +23.265

5 Charles Leclerc Ferrari +30.177

6 Lando Norris McLaren +31.372

7 Yuki Tsunoda RB +42.056

8 Oscar Piastri McLaren +44.943

9 Liam Lawson RB +50.452

10 Lewis Hamilton Mercedes +50.753

11 Sergio Perez Red Bull Racing +51.531

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +57.085

13 Valtteri Bottas Kick Sauber +63.588

14 Fernando Alonso Aston Martin +78.049

15 Zhou Guanyu Kick Sauber +79.649

16 Carlos Sainz Ferrari

17 Franco Colapinto Williams

18 Nico Hulkenberg Haas F1 Team

19 Alexander Albon Williams

20 Lance Stroll Aston Martin