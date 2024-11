Italia-Turchia oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Subito un doppio impegno per l’Italia nella giornata d’esordio agli Europei 2024 di curling femminile, che scatteranno quest’oggi a Lohja, in Finlandia: dopo il primo match contro la Lituania, nella seconda sfida le azzurre dovranno affrontare alle ore 18.30 italiane la Turchia.

Nella seconda ed ultima sfida di giornata tra quelle giocate sul ghiaccio delle 5 piste del Kisakallio Sports Institutem nel secondo turno del round robin femminile si affronteranno Italia-Turchia, Norvegia-Svizzera, Scozia-Danimarca, Ungheria-Svezia, ed Estonia-Lituania.

La diretta tv degli Europei 2024 di curling maschile e femminile non sarà fruibile, invece per quanto concerne la diretta streaming tutte le partite saranno visibili su Recast TV / The Curling Channel, mentre per quel che riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI FEMMINILI CURLING 2024

Sabato 16 novembre

18.30 2a giornata Italia-Turchia, Norvegia-Svizzera, Scozia-Danimarca, Ungheria-Svezia, Estonia-Lituania.

