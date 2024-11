Curling, Italia al Canadian Open. Gli Europei si avvicinano per i Team Retornaz e Constantini

L’Italia sarà protagonista al Canadian Open, seconda tappa del Grand Slam di curling, il più importante circuito mondiale a cui partecipano le migliori sedici squadre del panorama internazionale. Il Bel Paese scenderà sul ghiaccio di Nisku (Alberta Canada) con entrambe le squadre: sul fronte maschile la confermatissima formazione composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella; tra le donne il quartetto formato da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei, Elena Mathis.

Il torneo si svolgerà con la formula del round robin. L’Italia maschile, inserita nel Gruppo C, se la vedrà contro il Team Koe, il Team Carruthers, il Team Craik e il Team Whyte mentre la Nazionale femminile, inserita nel Gruppo B, incrocerà il Team Lawes, il Team Ha, il Team Tirinzoni, il Team X. Schwaller. Si tratta di un evento di preparazione in vista degli imminenti Europei, che andranno in scena in Finlandia dal 16 al 23 novembre.

Il DT Marco Mariani ha dichiarato: “Ci avviciniamo a questo evento in cui alla squadra maschile chiediamo di provare ad arrivare il più lontan0 possibile dimostrando competitività ai più alti livelli. Per le ragazze l’obiettivo è quello di fare ancora un piccolo step in più. Il Canadian Open, considerata la posizione in calendario, ci offre inoltre la possibilità di verificare lo stato di forma delle squadre in vista degli Europei”.