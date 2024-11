DIRETTA F1, GP Brasile 2024 LIVE: gara imprevedibile con la pioggia, Norris può riaprire il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato di Interlagos, si prospettano 71 giri davvero molto emozionanti. La gara sarà imprevedibile per via della presenza della pioggia, che da ore è compagno di viaggio dei piloti. Un elemento che renderà l’andamento della corsa molto complicato da leggere.

Lando Norris partirà dalla pole-position e ha una grande occasione. Il pilota britannico della McLaren può contare su una monoposto molto equilibrata e sui problemi del leader della classifica iridata, Max Verstappen. L’olandese a sorpresa non è riuscito a superare il taglio della Q2 e quindi, considerando la penalità in griglia di cinque posizioni, sarà in diciassettesima piazza. Da capire però se ci saranno vetture davanti a lui che per gli incidenti del time-attack potrebbero iniziare dalla pit-lane.

La Ferrari proverà a recitare un ruolo da protagonista. Il monegasco Charles Leclerc non è andato oltre il sesto tempo, lamentandosi del comportamento delle gomme. La SF-24 sta facendo fatica sulle curve lunghe d’appoggio che ci sono in Brasile e, sulla carta, sarà una gara complessa. Una considerazione che vale in particolare per Carlos Sainz, finito contro le barriere nelle qualifiche, che potrebbe partire dalla menzionata pit-lane.

Il semaforo verde scatterà alle 16.30 italiane, le 12.30 locali.