Jannik Sinner inizia i propri allenamenti: il n.1 del mondo al Beaulieu’s Tennis Club con un ‘amico britannico’

Jannik Sinner ha iniziato ufficialmente la sua preparazione in campo dopo una lunga attesa (67 giorni). Il n.1 del mondo, infatti, ha ripreso il suo incedere sulla terra rossa del Beaulieu’s Tennis Club a Nizza, in Costa Azzurra. Il focus sarà arrivare pronto agli Internazionali d’Italia (dal 7 maggio), che fungeranno da preparazione in vista del Roland Garros.

Jannik ha avuto l’opportunità di allenarsi con un amico di lungo corso nel circuito, ovvero il britannico Jack Draper (n.6 del mondo). Come si sa, dal 14 aprile l’azzurro può prepararsi con chi vuole, senza limitazioni di sorta, e a quanto pare il tennista del Regno Unito ha voluto subito dare una mano all’altoatesino.

Una situazione particolare, dal momento che Draper, viste le sue traiettorie mancine, è tennista decisamente particolare. Spunti quindi non saranno mancati al nostro portacolori, bisognoso di ritrovare le giuste sensazioni dopo aver passato tante ore in palestra come preparazione in termini di fondo atletico.

Sarà interessante capire se questa scelta di allenarsi a Nizza avrà un seguito oppure se vedremo nei prossimi giorni Sinner al Country Club di Montecarlo, dove si era recato ieri, salvo poi rinunciare per le condizioni meteorologiche poco favorevoli.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-DRAPER

Ciao ciao is back Via tennisclubdebeaulie pic.twitter.com/Tfa0W3CBLn — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) April 17, 2025