Tre Valli Varesine a rischio cancellazione: il meteo preoccupa

La Tre Valli Varesine potrebbe essere a rischio cancellazione. La principale corsa in preparazione al Giro di Lombardia, quella che chiude il Trittico Lombardo, non è assicurata a causa delle previsioni meteo terribili che caratterizzano domani l’intera Lombardia, con piogge abbondanti che dovrebbero cadere in poche ore.

Secondo un rapporto di Wielerflits, questa corsa è a serio rischio cancellazione perché le autorità locali hanno emesso un allerta rossa per la Lombardia e altre zone limitrofe e le previsioni meteo indicano che domani potrebbero cadere tra i 150 e i 200 millimetri di pioggia in sole dodici ore, una quantità davvero abnorme.

In caso di avverarsi di queste previsioni, evidentemente non sarebbe possibile svolgere la corsa: la priorità è la sicurezza da parte degli atleti: la decisione quindi verrà presa domani in concerto tra gli organizzatori e i corridori, nel caso le condizioni dovessero essere al limite.

Si prevede pioggia abbondante soprattutto a Varese, cuore del circuito finale della corsa, dalle 7.00 del mattino alle 18.00, quindi gli orari della corsa sarebbero pienamente intaccati dalle forti precipitazioni.