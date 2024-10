Tre Valli Varesine 2024, Adam Hansen sulla cancellazione: “Si è ascoltato i ciclisti, grazie per la comprensione”

Purtroppo non c’è stato niente da fare: il meteo e la pioggia battente hanno avuto la meglio e non si è conclusa la 103a edizione della Tre Valli Varesine. La corsa è partita, si è gareggiato nei primi 50 km con una fuga che aveva tentato l’attacco, ma le condizioni erano semplicemente impraticabili.

Tadej Pogacar ha già parlato a nome dei corridori per concordare con questa decisione per condizioni di poca sicurezza e al parere dello sloveno è andato dietro anche il presidente della CPA – Associazioni Ciclisti Professionisti, Adam Hansen, che ha detto la sua sui corridori che si sono fermato dopo la prima parte della corsa chiedendo la cancellazione.

Queste le parole dell’australiano: “I corridori si sono fermati durante la Tre Valli Varesine a causa dell’eccessivo accumulo di acqua sulle strade, che in alcuni tratti ha raggiunto l’altezza dei dischi dei freni. I corridori hanno descritto le condizioni come ‘fiumi che scorrono sulle strade’, con ‘pietre e fango in movimento sulla superficie’, rendendo quasi impossibile la visibilità durante le discese. Di fronte al peggioramento del tempo, hanno deciso di fermarsi per la loro sicurezza”.

Un ringraziamento all’organizzazione: “Grazie Tre Valli Varesine per aver ascoltato i corridori nella gara di oggi. I corridori hanno dimostrato di prendere a cuore lo sforzo di organizzare una gara, sono partiti nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ma la sicurezza viene prima di tutto e le condizioni non erano più sufficienti, a causa del maltempo, per continuare la gara. Grazie a tutti per l’impegno e la comprensione”.