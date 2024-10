Tre Valli Varesine, la pioggia ha la meglio: corsa cancellata. Erano sei in fuga

Doveva essere una sfida spettacolare e gli organizzatori hanno provato in tutti i modi a portarla al termine. Non c’è stato niente da fare però: quando il maltempo vuole, ha la meglio rispetto alle corse ciclistiche. Interrotta e cancellata l’edizione numero 103 della Tre Valli Varesine, la corsa che conclude il Trittico Lombardo.

Pioggia a scrosci, come annunciato nelle previsioni, in quel di Varese che ha reso impossibile lo svolgimento della corsa. Gli organizzatori avevano preso alcuni accorgimenti, posticipando la partenza ed accorciando il percorso, ma non c’è stato niente da fare.

Dopo 57,9 chilometri di gara vera il gruppo, in accordo ovviamente con la giuria, ha deciso di fermarsi e di annullare la corsa (a differenza di ciò che era successo al mattino con le donne), visto che non era garantita la sicurezza dei corridori.

Il pubblico purtroppo non ha potuto assistere allo spettacolo che sarebbe andato in scena con Tadej Pogacar pronto a vincere in maglia di campione del mondo. Al momento dell’interruzione c’erano sei uomini al comando: Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Enric Mas (Movistar), Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) e Tobias Foss (Ineos Grenadiers).