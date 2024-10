Sport in tv oggi (sabato 5 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 5 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner tornerà in campo dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz al torneo ATP 500 di Pechino, debuttando al Masters 1000 di Shanghai contro Taro Daniel. Sul cemento cinese vedremo all’opera anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Mattia Bellucci.

Gli appassionati di MotoGP potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP del Giappone, mentre gli amanti del grande ciclismo si gusteranno Giro dell’Emilia, Tour de Langkawi, CRO Race e i Mondiali Gravel. Da seguire anche la Coppa del Mondo di triathlon a Roma, i campionati nazionali di basket e volley, la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 5 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 5 ottobre

01.40 MOTO3 – GP Giappone, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

02.25 MOTO2 – GP Giappone, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.10 MOTOGP – GP Giappone, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.50 MOTOGP – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

05.10 CICLISMO – Tour de Langkawi, settima tappa: Miri-Bintulu (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 08.50; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 08.50)

05.50 MOTO3 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Shanghai, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 09.45 alle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Daniel (secondo match dalle ore 06.30), Berrettini-Rune (terzo match dalle ore 06.30), Musetti-Goffin (quarto match dalle ore 06.30), Cobolli-Wawrinka (quarto match dalle ore 06.30), Bellucci-Zverev (secondo match dalle ore 12.30)

06.45 MOTO2 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 09.45 alle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Kenin/Mattek-Sands (ore 07.00), Cocciaretto/Samsonova-Chan/Kudermetova (quarto match dalle ore 07.00)

07.00 JUDO – Mondiali juniores, quarta giornata (diretta streaming su Judo Tv)

08.00 MOTOGP – GP Giappone, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 GOLF (DP World Tour) – Alfred Dunkill Links Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

09.00 SURF – World League Challenger Series a Ericeira (diretta streaming su Discovery+)

09.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Terrassa-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Rapallo-Ferencvarosi (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 CICLISMO – CRO Race, quinta tappa: Ozalj-Karlovac (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.00)

11.00 VELA – America’s Cup femminile, round robin (diretta streaming su canale YouTube di America’s Cup)

11.15 CICLISMO – Giro dell’Emilia (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.40 alle ore 15.40 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

11.45 CICLISMO FEMMINILE – Giro dell’Emilia (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.00)

11.45 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live Tv)

12.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Keruleti-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 CICLISMO – Mondiali Gravel, prova in linea femminile (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.00)

12.20 SALTO CON GLI SCI – Summer Grand Prix, HS140 femminile a Klingenthal (diretta streaming su Discovery+)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Como (diretta streaming su DAZN)

13.30 PADEL – Paris Major (diretta streaming su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.30 MOTOCROSS – Motocross delle Nazioni, qualifiche (diretta streaming su MXGP Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Cesena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Novara-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Carpi-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Milan Futuro-Pianese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Juventux NextGen-Potenza (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Sanderson Farms Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Discovey+; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 22.00)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Kiel (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Bochum-Wolfsburg, Werder Brema-Friburgo, , Union Berlino-Borussia Dortmund (non è prevista diretta tv/streaming)

15.35 SALTO CON GLI SCI – Summer Grand Prix, HS140 maschile a Klingenthal (diretta streaming su Discovery+)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Southampton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Brentford-Wolverhampton, Leicester-Bournemouth, Manchester City-Fulham, West Ham-Ipswich (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Auexerre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Trento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Altamura-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Cavese (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Genoa (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Scrivia-Campobasso (diretta streaming su LBF)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Monza-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Padova-Echeyde (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Camerano-Cingoli, Chiaravalle-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.15 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Leinster (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Eger-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Las Palmas-Celta Vigo, Valladolis-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Tolosa (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Serie A) – Quattro partite: Brixen-Bolzano, Conversano-Pressano, Eppan-Secchia Rubiera, Merano-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite femminile a Mont Sainte Anne (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Sant Andreu-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (Copa de la Liga argentina) – Velez Sarsfield-Racing Club (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Downhill elite maschile a Mont Sainte Anne (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trento-Venezia (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Cuneo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Alpo VillaFranca-Venezia (diretta streaming su LBF)

20.35 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Stormers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A) – Treviso-Trapani (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Torino (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Ball vs Rios, Mondiale WBA pesi piuma (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Villareal (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

